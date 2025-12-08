Directorio de empresas
Lev
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Operaciones de Negocio

  • Todos los Salarios de Gerente de Operaciones de Negocio

Lev Gerente de Operaciones de Negocio Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Operaciones de Negocio en Lev varía desde $149K hasta $208K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lev. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio

$161K - $187K
United States
Rango Común
Rango Posible
$149K$161K$187K$208K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Operaciones de Negocio contribuciones en Lev para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Lev?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Operaciones de Negocio ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Operaciones de Negocio en Lev tiene una compensación total anual de $208,250. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Lev para el puesto de Gerente de Operaciones de Negocio es $148,750.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Lev

Empresas relacionadas

  • SoFi
  • Stripe
  • Dropbox
  • Pinterest
  • Airbnb
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/lev/salaries/bizops-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.