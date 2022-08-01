Directorio de empresas
Lettuce Grow
Lettuce Grow Salarios

El salario de Lettuce Grow varía desde $109,450 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el nivel más bajo hasta $125,000 para un Ingeniero de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Lettuce Grow. Última actualización: 11/26/2025

Gerente de Producto
$109K
Ingeniero de Software
Median $125K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Lettuce Grow es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $125,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Lettuce Grow es $117,225.

