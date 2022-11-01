Lessen Salarios

El salario de Lessen varía desde $119,400 en compensación total por año para un Diseñador de Productos en el nivel más bajo hasta $298,500 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Lessen . Última actualización: 10/21/2025