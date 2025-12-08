Directorio de empresas
Lentech
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Lentech Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in Russia en Lentech varía desde RUB 1.27M hasta RUB 1.8M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lentech. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio

$18.5K - $22K
Russia
Rango Común
Rango Posible
$16.3K$18.5K$22K$23.2K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Ingeniero de Software contribuciones en Lentech para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Lentech?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Lentech in Russia tiene una compensación total anual de RUB 1,799,150. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Lentech para el puesto de Ingeniero de Software in Russia es RUB 1,267,227.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Lentech

Empresas relacionadas

  • Spotify
  • Apple
  • Square
  • Roblox
  • Microsoft
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/lentech/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.