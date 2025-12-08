Directorio de empresas
Lenta
Lenta Analista de Negocio Salarios

La compensación total promedio de Analista de Negocio in Russia en Lenta varía desde RUB 907K hasta RUB 1.32M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lenta. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio

$13.4K - $15.3K
Russia
Rango Común
Rango Posible
$11.7K$13.4K$15.3K$17K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Lenta?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Negocio en Lenta in Russia tiene una compensación total anual de RUB 1,321,667. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Lenta para el puesto de Analista de Negocio in Russia es RUB 907,246.

Otros recursos

