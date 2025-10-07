Directorio de empresas
Lennar
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Datos

Lennar Ingeniero de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Datos in United States en Lennar totaliza $100K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lennar. Última actualización: 10/7/2025

Paquete Mediano
company icon
Lennar
Data Engineer
Miami, FL
Total por año
$100K
Nivel
RCG
Salario base
$90K
Stock (/yr)
$0
Bono
$10.3K
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
0 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Lennar?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Datos en Lennar in United States tiene una compensación total anual de $148,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Lennar para el puesto de Ingeniero de Datos in United States es $106,250.

Otros recursos