Leica Geosystems Salarios

El salario de Leica Geosystems varía desde $45,188 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el nivel más bajo hasta $120,142 para un Ingeniero de Hardware en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Leica Geosystems. Última actualización: 9/8/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $116K

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Hardware
$120K
Recursos Humanos
$45.2K

Gerente de Productos
$109K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Leica Geosystems is Ingeniero de Hardware at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $120,142. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Leica Geosystems is $112,185.

