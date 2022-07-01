Directorio de empresas
Leia
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Leia Salarios

El salario de Leia varía desde $98,000 en compensación total por año para un Científico de Datos en el nivel más bajo hasta $228,850 para un Gerente de Programas Técnicos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Leia. Última actualización: 9/8/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $165K
Científico de Datos
$98K
Gerente de Programas Técnicos
$229K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Leia es Gerente de Programas Técnicos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $228,850. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Leia es $165,000.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Leia

Empresas relacionadas

  • Airbnb
  • Pinterest
  • Spotify
  • Flipkart
  • PayPal
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos