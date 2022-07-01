Leia Salarios

El salario de Leia varía desde $98,000 en compensación total por año para un Científico de Datos en el nivel más bajo hasta $228,850 para un Gerente de Programas Técnicos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Leia . Última actualización: 9/8/2025