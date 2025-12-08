Directorio de empresas
Legends
Legends Operaciones de Marketing Salarios

La compensación total promedio de Operaciones de Marketing in United States en Legends varía desde $51.7K hasta $75K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Legends. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio

$58.6K - $68K
United States
Rango Común
Rango Posible
$51.7K$58.6K$68K$75K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Legends?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Operaciones de Marketing en Legends in United States tiene una compensación total anual de $74,970. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Legends para el puesto de Operaciones de Marketing in United States es $51,660.

Otros recursos

