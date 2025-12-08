Directorio de empresas
Legend Biotech
Legend Biotech Gerente de Proyecto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Proyecto in United States en Legend Biotech varía desde $105K hasta $153K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Legend Biotech. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio

$121K - $138K
United States
Rango Común
Rango Posible
$105K$121K$138K$153K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Legend Biotech?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Proyecto en Legend Biotech in United States tiene una compensación total anual de $153,400. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Legend Biotech para el puesto de Gerente de Proyecto in United States es $105,300.

Otros recursos

