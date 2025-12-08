Directorio de empresas
Legato Health Technologies Gerente de Programa Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa in India en Legato Health Technologies varía desde ₹2.64M hasta ₹3.75M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Legato Health Technologies. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio

$34K - $38.7K
India
Rango Común
Rango Posible
$30.1K$34K$38.7K$42.7K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Legato Health Technologies?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programa en Legato Health Technologies in India tiene una compensación total anual de ₹3,754,155. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Legato Health Technologies para el puesto de Gerente de Programa in India es ₹2,640,635.

