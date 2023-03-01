Directorio de empresas
LeasePlan
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

LeasePlan Salarios

El salario de LeasePlan varía desde $10,235 en compensación total por año para un Científico de Datos en el nivel más bajo hasta $159,100 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de LeasePlan. Última actualización: 9/8/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $90.6K
Analista de Negocios
$68.6K
Analista de Datos
$70.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Científico de Datos
$10.2K
Diseñador de Productos
$87K
Analista de Ciberseguridad
$111K
Gerente de Ingeniería de Software
$159K
Arquitecto de Soluciones
$122K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at LeasePlan is Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $159,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at LeasePlan is $88,797.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para LeasePlan

Empresas relacionadas

  • Uber
  • Spotify
  • Dropbox
  • Facebook
  • Coinbase
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos