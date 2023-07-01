Directorio de empresas
Leapfin
Leapfin Salarios

El salario de Leapfin varía desde $100,500 en compensación total por año para un Ventas en el nivel más bajo hasta $195,975 para un Marketing en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Leapfin. Última actualización: 9/14/2025

$160K

Marketing
$196K
Gerente de Productos
$126K
Ventas
$101K

Ingeniero de Software
$119K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Leapfin is Marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $195,975. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Leapfin is $122,513.

