LEAP Academy University Charter School
    • Acerca de

    LEAP Academy University Charter School in Camden, NJ offers a college preparatory education emphasizing STEM subjects, aimed at fostering educational excellence and community development.

    leapacademycharter.org
    Sitio web
    1996
    Año de fundación
    150
    # de empleados
    $10M-$50M
    Ingresos estimados
    Sede principal

