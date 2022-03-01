Directorio de empresas
LeanIX
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

LeanIX Salarios

El salario de LeanIX varía desde $57,897 en compensación total por año para un Diseñador de Productos en el nivel más bajo hasta $101,654 para un Consultor en Gestión en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de LeanIX. Última actualización: 9/14/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $69.4K
Consultor en Gestión
Median $102K
Tecnólogo en Informática (TI)
$69.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Diseñador de Productos
$57.9K
Gerente de Ingeniería de Software
$83.2K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en LeanIX es Consultor en Gestión con una compensación total anual de $101,654. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en LeanIX es $69,396.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para LeanIX

Empresas relacionadas

  • Celonis
  • GFT Group
  • GfK
  • Traction Guest
  • Uberall
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos