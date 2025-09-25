Directorio de empresas
Lean Staffing Solutions
La compensación total promedio de Asistente Administrativo in Colombia en Lean Staffing Solutions varía desde COP 20.56M hasta COP 28.73M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lean Staffing Solutions. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

COP 22.29M - COP 27M
Colombia
Rango Común
Rango Posible
COP 20.56MCOP 22.29MCOP 27MCOP 28.73M
Rango Común
Rango Posible

COP 639.15M

¿Cuáles son los niveles de carrera en Lean Staffing Solutions?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Asistente Administrativo en Lean Staffing Solutions in Colombia tiene una compensación total anual de COP 28,729,926. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Lean Staffing Solutions para el puesto de Asistente Administrativo in Colombia es COP 20,556,757.

