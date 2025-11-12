Directorio de empresas
Lattice Ingeniero de Software Full-Stack Salarios en San Francisco Bay Area

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in San Francisco Bay Area en Lattice varía desde $206K por year para L3 hasta $229K por year para L6. El paquete de compensación year mediano in San Francisco Bay Area totaliza $220K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lattice. Última actualización: 11/12/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
L3
Software Engineer I(Nivel Inicial)
$206K
$189K
$17.5K
$0
L4
Software Engineer II
$154K
$154K
$0
$0
L5
Senior Software Engineer
$254K
$214K
$40K
$0
L6
Staff Software Engineer
$229K
$229K
$0
$0
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Lattice, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

3 years post-termination exercise window.



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en Lattice in San Francisco Bay Area tiene una compensación total anual de $283,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Lattice para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in San Francisco Bay Area es $170,690.

