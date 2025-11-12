Directorio de empresas
  • Salarios
  • Diseñador de Producto

  • Diseñador UX

Lattice Diseñador UX Salarios

La compensación de Diseñador UX in United States en Lattice totaliza $193K por year para L3. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $195K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lattice. Última actualización: 11/12/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
L3
Product Designer I
$193K
$171K
$21.6K
$0
L4
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Lattice, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

3 years post-termination exercise window.



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador UX en Lattice in United States tiene una compensación total anual de $294,250. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Lattice para el puesto de Diseñador UX in United States es $173,250.

