Latham & Watkins
Latham & Watkins Legal Salarios en Greater Los Angeles Area

El paquete de compensación mediano de Legal in Greater Los Angeles Area en Latham & Watkins totaliza $265K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Latham & Watkins. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Latham & Watkins
Associate
Los Angeles, CA
Total por año
$265K
Nivel
-
Salario base
$235K
Stock (/yr)
$0
Bono
$30K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Latham & Watkins?

$160K

El paquete salarial más alto reportado para un Legal en Latham & Watkins in Greater Los Angeles Area tiene una compensación total anual de $447,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Latham & Watkins para el puesto de Legal in Greater Los Angeles Area es $235,000.

Otros recursos