Lamoda
Lamoda Ingeniero de Software Salarios en Moscow Metro Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Moscow Metro Area en Lamoda totaliza RUB 3.64M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lamoda. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Lamoda
Backend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Total por año
RUB 3.64M
Nivel
L2
Salario base
RUB 3.64M
Stock (/yr)
RUB 0
Bono
RUB 0
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Lamoda?

RUB 13.36M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Lamoda in Moscow Metro Area tiene una compensación total anual de RUB 5,592,230. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Lamoda para el puesto de Ingeniero de Software in Moscow Metro Area es RUB 3,371,473.

