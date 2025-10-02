Directorio de empresas
Lam Research
  • Salarios
  • Gerente de Programas Técnicos

  • Todos los Salarios de Gerente de Programas Técnicos

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Gerente de Programas Técnicos Salarios en San Francisco Bay Area

El paquete de compensación mediano de Gerente de Programas Técnicos in San Francisco Bay Area en Lam Research totaliza $209K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lam Research. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Lam Research
Technical Program Manager
Fremont, CA
Total por año
$209K
Nivel
L4
Salario base
$167K
Stock (/yr)
$22K
Bono
$20K
Años en la empresa
5 Años
Años de exp.
8 Años
$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Consolidación

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Lam Research, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Programas Técnicos at Lam Research in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $266,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Gerente de Programas Técnicos role in San Francisco Bay Area is $207,000.

Otros recursos