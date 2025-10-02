Directorio de empresas
Lam Research
El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in India en Lam Research totaliza ₹2.06M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lam Research. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Lam Research
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹2.06M
Nivel
L2
Salario base
₹1.67M
Stock (/yr)
₹393K
Bono
₹0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Lam Research?

₹13.94M

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Lam Research, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Lam Research in India tiene una compensación total anual de ₹5,426,508. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Lam Research para el puesto de Ingeniero de Software in India es ₹2,547,353.

