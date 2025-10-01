Directorio de empresas
Lam Research
Lam Research Ingeniero Mecánico Salarios en India

El paquete de compensación mediano de Ingeniero Mecánico in India en Lam Research totaliza ₹2.28M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lam Research. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Lam Research
Mechanical Technical Lead Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹2.28M
Nivel
L3
Salario base
₹2.07M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹207K
Años en la empresa
6 Años
Años de exp.
13 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Lam Research?

₹13.94M

Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Consolidación

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Lam Research, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Manufacturing Engineer

Mechatronics Engineer

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero Mecánico at Lam Research in India sits at a yearly total compensation of ₹2,715,319. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Ingeniero Mecánico role in India is ₹2,099,653.

