Lam Research
Lam Research Ingeniero Eléctrico Salarios en San Francisco Bay Area

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lam Research. Última actualización: 10/1/2025

Compensación Total Promedio

$120K - $140K
United States
Rango Común
Rango Posible
$104K$120K$140K$149K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Consolidación

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Lam Research, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Eléctrico en Lam Research in San Francisco Bay Area tiene una compensación total anual de $148,941. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Lam Research para el puesto de Ingeniero Eléctrico in San Francisco Bay Area es $104,386.

