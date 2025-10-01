Directorio de empresas
Kyndryl
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
Kyndryl Ingeniero de Software Salarios en Hungary

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kyndryl. Última actualización: 10/1/2025

HUF 56.34M

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de HUF 10.56M+ (a veces HUF 105.65M+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles de carrera en Kyndryl?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Kyndryl in Hungary tiene una compensación total anual de HUF 13,892,326. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Kyndryl para el puesto de Ingeniero de Software in Hungary es HUF 7,434,190.

Otros recursos