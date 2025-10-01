Directorio de empresas
Kyndryl
Kyndryl Ingeniero de Software Salarios en Greater Hyderabad Area

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Hyderabad Area en Kyndryl totaliza ₹4.67M por year para Band 9. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kyndryl. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Band 6
(Nivel Inicial)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹4.67M
₹4.57M
₹0
₹101K
₹13.94M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
¿Cuáles son los niveles de carrera en Kyndryl?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Kyndryl in Greater Hyderabad Area tiene una compensación total anual de ₹4,784,652. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Kyndryl para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Hyderabad Area es ₹4,556,711.

