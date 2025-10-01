Directorio de empresas
Kyndryl
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

  • Greater Bengaluru

Kyndryl Científico de Datos Salarios en Greater Bengaluru

La compensación de Científico de Datos in Greater Bengaluru en Kyndryl totaliza ₹2.79M por year para Band 7. El paquete de compensación year mediano in Greater Bengaluru totaliza ₹2.95M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kyndryl. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Band 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹2.79M
₹2.79M
₹0
₹0
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
¿Cuáles son los niveles de carrera en Kyndryl?

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Científico de Datos at Kyndryl in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹4,174,468. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kyndryl for the Científico de Datos role in Greater Bengaluru is ₹2,945,452.

Otros recursos