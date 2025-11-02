Directorio de empresas
Kroll
Kroll Analista de Ciberseguridad Salarios

El paquete de compensación mediano de Analista de Ciberseguridad en Kroll totaliza CA$138K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kroll. Última actualización: 11/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Kroll
Security Analyst
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$138K
Nivel
Senior Consultant
Salario base
CA$138K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
9 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Kroll?
Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Ciberseguridad en Kroll tiene una compensación total anual de CA$175,216. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Kroll para el puesto de Analista de Ciberseguridad es CA$92,615.

