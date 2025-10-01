Directorio de empresas
KPN
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater Amsterdam Area

KPN Ingeniero de Software Salarios en Greater Amsterdam Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Amsterdam Area en KPN totaliza €82.1K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de KPN. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
KPN
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Total por año
€82.1K
Nivel
L3
Salario base
€78.2K
Stock (/yr)
€0
Bono
€3.9K
Años en la empresa
6 Años
Años de exp.
13 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en KPN?

€142K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Ingeniero de Software by KPN in Greater Amsterdam Area is 'n jaarlikse totale vergoeding van €99,286. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by KPN vir die Ingeniero de Software rol in Greater Amsterdam Area is €88,238.

Otros recursos