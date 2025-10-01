Directorio de empresas
KPN
KPN Científico de Datos Salarios en Greater Amsterdam Area

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in Greater Amsterdam Area en KPN totaliza €58.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de KPN. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
KPN
Data Scientist
Amsterdam, NH, Netherlands
Total por año
€58.5K
Nivel
hidden
Salario base
€58.5K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en KPN?

€142K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en KPN in Greater Amsterdam Area tiene una compensación total anual de €74,210. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en KPN para el puesto de Científico de Datos in Greater Amsterdam Area es €58,474.

Otros recursos