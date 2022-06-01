Directorio de empresas
Konami Gaming
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Konami Gaming Salarios

El salario de Konami Gaming varía desde $80,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $85,073 para un Gerente de Proyecto en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Konami Gaming. Última actualización: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingeniero de Software
Median $80K
Gerente de Proyecto
$85.1K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Konami Gaming es Gerente de Proyecto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $85,073. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Konami Gaming es $82,536.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Konami Gaming

Empresas relacionadas

  • Roblox
  • Google
  • Snap
  • PayPal
  • Square
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/konami-gaming/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.