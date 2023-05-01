Directorio de empresas
KODE Labs
KODE Labs Salarios

El salario mediano de KODE Labs es $33,098 para un Diseñador de Producto . Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de KODE Labs. Última actualización: 11/25/2025

Diseñador de Producto
$33.1K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en KODE Labs es Diseñador de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $33,098. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en KODE Labs es $33,098.

Otros recursos

