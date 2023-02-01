Directorio de empresas
Kobold Completions
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
Principales Insights
  • Comparte algo único sobre Kobold Completions que pueda ser útil para otros (ej. consejos de entrevistas, cómo elegir equipos, cultura única, etc).
    • Acerca de

    Kobold Completions is a private oilfield service company based in Calgary, Alberta. Our specialization is coil-conveyed technology for well completions with leading-edge innovation on the horizon.

    koboldinc.com
    Sitio web
    2008
    Año de fundación
    45
    # de empleados
    $1M-$10M
    Ingresos estimados
    Sede principal

    Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

    Suscríbete a ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

    Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

    Empleos destacados

      No se encontraron empleos destacados para Kobold Completions

    Empresas relacionadas

    • Google
    • Intuit
    • Tesla
    • Pinterest
    • Apple
    • Ver todas las empresas ➜

    Otros recursos