Knightscope Salarios

El salario de Knightscope varía desde $130,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $231,835 para un Gerente de Programas en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Knightscope. Última actualización: 10/22/2025

Gerente de Programas
$232K
Gerente de Proyectos
$179K
Ingeniero de Software
Median $130K

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Knightscope es Gerente de Programas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $231,835. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Knightscope es $178,500.

