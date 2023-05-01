Directorio de empresas
Knak
Knak Salarios

El salario de Knak varía desde $89,197 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $92,535 para un Marketing en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Knak. Última actualización: 11/22/2025

Ingeniero de Software
Median $89.2K
Marketing
$92.5K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Knak es Marketing at the Common Range Average level con una compensación total anual de $92,535. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Knak es $90,866.

Otros recursos

