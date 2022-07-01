Directorio de Empresas
Kitware
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Kitware Salarios

El rango salarial de Kitware oscila entre $127,000 en compensación total anual para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $293,525 para un Gerente de Ciencia de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Kitware. Última actualización: 8/23/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $127K
Gerente de Ciencia de Datos
$294K
Gerente de Ingeniería de Software
$205K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
¿Falta tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Kitware es Gerente de Ciencia de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $293,525. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Kitware es $204,820.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Kitware

Empresas Relacionadas

  • QGenda
  • ArborMetrix
  • Kaseya
  • Accruent
  • Rightpoint
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos