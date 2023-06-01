Directorio de empresas
King Street Capital Management
    Acerca de

    King Street Capital Management is a worldwide alternative asset manager that specializes in identifying complex investment opportunities across asset classes and geographies where it has an advantage.

    kingstreet.com
    Sitio web
    1995
    Año de fundación
    270
    # de empleados
    $10M-$50M
    Ingresos estimados
    Sede principal

    Otros recursos