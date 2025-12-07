Directorio de empresas
Keurig Dr Pepper
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Legal

  • Todos los Salarios de Legal

Keurig Dr Pepper Legal Salarios

La compensación total promedio de Legal in United States en Keurig Dr Pepper varía desde $218K hasta $304K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Keurig Dr Pepper. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$234K - $276K
United States
Rango Común
Rango Posible
$218K$234K$276K$304K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Legal contribuciones en Keurig Dr Pepper para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Keurig Dr Pepper?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Legal ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Legal en Keurig Dr Pepper in United States tiene una compensación total anual de $304,200. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Keurig Dr Pepper para el puesto de Legal in United States es $218,400.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Keurig Dr Pepper

Empresas relacionadas

  • ThoughtWorks
  • Voya Financial
  • The Coca-Cola Company
  • The TJX Companies
  • Carrier
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/keurig-dr-pepper/salaries/legal.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.