Kepler Communications
  • Salarios
  • Ingeniero de Hardware

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Hardware

Kepler Communications Ingeniero de Hardware Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Hardware in Canada en Kepler Communications totaliza CA$149K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kepler Communications. Última actualización: 12/7/2025

Paquete Mediano
company icon
Kepler Communications
Hardware Engineer
Toronto, ON, Canada
Total por año
$109K
Nivel
3
Salario base
$109K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
5-10 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Kepler Communications?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Hardware en Kepler Communications in Canada tiene una compensación total anual de CA$216,529. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Kepler Communications para el puesto de Ingeniero de Hardware in Canada es CA$135,863.

Otros recursos

