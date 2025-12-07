Directorio de empresas
Kent Hospital
Kent Hospital Médico Salarios

La compensación total promedio de Médico in United Kingdom en Kent Hospital varía desde £90.8K hasta £127K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kent Hospital. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$132K - $160K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
$122K$132K$160K$171K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Kent Hospital?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Médico en Kent Hospital in United Kingdom tiene una compensación total anual de £126,947. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Kent Hospital para el puesto de Médico in United Kingdom es £90,833.

Otros recursos

