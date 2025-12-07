Directorio de empresas
Keltron
Keltron Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in United States en Keltron varía desde $42.5K hasta $58K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Keltron. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$45.5K - $55K
United States
Rango Común
Rango Posible
$42.5K$45.5K$55K$58K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Keltron?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Keltron in United States tiene una compensación total anual de $58,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Keltron para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $42,500.

Otros recursos

