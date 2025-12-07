Directorio de empresas
Kelso & Company
Kelso & Company Consultor de Gestión Salarios

La compensación total promedio de Consultor de Gestión in United States en Kelso & Company varía desde $168K hasta $230K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kelso & Company. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$180K - $218K
United States
Rango Común
Rango Posible
$168K$180K$218K$230K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Kelso & Company?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Consultor de Gestión en Kelso & Company in United States tiene una compensación total anual de $229,680. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Kelso & Company para el puesto de Consultor de Gestión in United States es $168,300.

Otros recursos

