El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Mexico en Kavak totaliza MX$879K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kavak. Última actualización: 9/27/2025

Paquete Mediano
company icon
Kavak
Software Engineer
Mexico, DF, Mexico
Total por año
MX$879K
Nivel
L3
Salario base
MX$879K
Stock (/yr)
MX$0
Bono
MX$0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Kavak?

MX$3.09M

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Kavak in Mexico tiene una compensación total anual de MXMX$54,012,244. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Kavak para el puesto de Ingeniero de Software in Mexico es MXMX$16,998,908.

