Jumia Salarios

El salario de Jumia varía desde $11,940 en compensación total por año para un Gerente de Proyectos en el nivel más bajo hasta $33,232 para un Gerente de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Jumia . Última actualización: 9/7/2025