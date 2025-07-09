Directorio de empresas
JSW Salarios

El salario de JSW varía desde $9,738 en compensación total por año para un Asistente Administrativo en el nivel más bajo hasta $99,500 para un Ingeniero de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de JSW. Última actualización: 9/6/2025

$160K

Asistente Administrativo
$9.7K
Ingeniero de Software
$99.5K
Gerente de Ingeniería de Software
$93.4K

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at JSW is Ingeniero de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $99,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at JSW is $93,419.

