Johnson & Johnson
Johnson & Johnson Ingeniero de Software Salarios en San Francisco Bay Area

La compensación de Ingeniero de Software in San Francisco Bay Area en Johnson & Johnson varía desde $197K por year para 24 hasta $265K por year para 30. El paquete de compensación year mediano in San Francisco Bay Area totaliza $190K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Johnson & Johnson. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
23
Software Engineer(Nivel Inicial)
$ --
$ --
$ --
$ --
24
Senior Software Engineer
$197K
$178K
$5K
$14K
25
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
26
Staff Software Engineer
$206K
$179K
$13.2K
$14K
$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles de carrera en Johnson & Johnson?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Sistemas

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Johnson & Johnson in San Francisco Bay Area tiene una compensación total anual de $264,720. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Johnson & Johnson para el puesto de Ingeniero de Software in San Francisco Bay Area es $200,000.

