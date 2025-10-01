La compensación de Ingeniero de Software in Ireland en Johnson & Johnson totaliza €73.4K por year para 24. El paquete de compensación year mediano in Ireland totaliza €74.1K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Johnson & Johnson. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
23
€ --
€ --
€ --
€ --
24
€73.4K
€70.9K
€0
€2.5K
25
€ --
€ --
€ --
€ --
26
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
