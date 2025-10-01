Directorio de empresas
Johnson & Johnson Gerente de Productos Salarios en New York City Area

El paquete de compensación mediano de Gerente de Productos in New York City Area en Johnson & Johnson totaliza $250K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Johnson & Johnson. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Johnson & Johnson
Associate Director
Newark, NJ
Total por año
$250K
Nivel
31
Salario base
$250K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Johnson & Johnson?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Agregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Contribuir

Preguntas Frecuentes

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Gerente de Productos pozícióra a Johnson & Johnson cégnél in New York City Area évi $352,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Johnson & Johnson cégnél a Gerente de Productos szerepkörre in New York City Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $146,000.

Otros recursos