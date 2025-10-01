Johnson & Johnson Ingeniero Mecánico Salarios en San Francisco Bay Area

La compensación de Ingeniero Mecánico in San Francisco Bay Area en Johnson & Johnson varía desde $117K por year para 23 hasta $305K por year para 30. El paquete de compensación year mediano in San Francisco Bay Area totaliza $175K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Johnson & Johnson. Última actualización: 10/1/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono 23 Engineer 1 $117K $112K $0 $4.8K 24 Engineer 2 $179K $149K $17.5K $12.5K 25 Senior Engineer $165K $146K $4.5K $13.7K 26 Staff Engineer $216K $179K $16.3K $20.5K Ver 5 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

