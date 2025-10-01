La compensación de Científico de Datos in New York City Area en Johnson & Johnson varía desde $92.4K por year para 23 hasta $232K por year para 30. El paquete de compensación year mediano in New York City Area totaliza $220K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Johnson & Johnson. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
23
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título